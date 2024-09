Salernitana, Valencia punta i piedi: salta l’addio in Grecia, opzione Turchia Niente via libera per il ritorno all'Atromitos, il "Pollo" rifiuta l'idea di dire addio ai granata

Diego Valencia e la Salernitana, una nuova pagina della telenovela. Il matrimonio tra il cileno e il club granata continua tra alti e bassi. Al rendimento in campo, con il calciatore sempre titolare con Martusciello fra campionato e Coppa Italia, c’è però da fare i conti con la volontà del club di cedere il calciatore. Comunicazione trasferita anche all’entourage del cileno che però rifiuta il trasferimento. Valencia infatti è sicuro di potersi giocare le sue chance in maglia granata e dice no ad un addio che permetterebbe alla Salernitana di risparmiare sull’ingaggio.

Standby che ha fatto decadere l’opzione Atromitos per il cileno. Il mercato greco si è chiuso nella giornata di ieri senza l’accordo tra i club proprio per il mancato assenso della punta ad un ritorno nel club ellenico. Restano ancora due giorni per quello turco, l’ultimo ancora appetibile. Intanto Valencia non apre all’addio e confida di poter restare alla Salernitana.