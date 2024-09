Lega B nel caos, club spaccati: Dossena ritira la candidatura Assemblea rovente a Milano. In corsa restano Balata e Veltroni

Un giovedì rovente per la Lega Serie B. L’assemblea elettiva per la nomina del nuovo presidente è iniziato con colpevole ritardo. Il motivo? La decisione di gran parte dei venti club di restare fuori dagli uffici della Lega per provare a far slittare le elezioni. Fronte spaccato, tra chi ha deciso regolarmente di prendere parte, chi era propenso a rinviare tutto a nuova data e il Pisa assente a Milano. Nel mirino le tempistiche e le mosse decise dall’attuale numero uno Balata.

Alla fine però l’assemblea ha preso inizio, con votazione in corso. Per la Salernitana è presente il segretario Massimiliano Dibrogni. Si sceglierà fra Mauro Balata e Vittorio Veltroni. Beppe Dossena ha ritirato la sua candidatura, appoggiando Veltroni. Come da regolamento, nei primi due turni di voto occorrono i due terzi dei voti (14) a favore per procedere all’elezione del nuovo presidente, mentre dal terzo turno basterà la maggioranza semplice (11 voti).