Salernitana, tormentone Valencia agli sgoccioli: resta solo la Turchia Ultime ore prima del gong, si cerca una soluzione. Il calciatore ha espresso il suo desiderio

Ultime ore prima di mettere la parola fine sul tormentone. Diego Valencia resta ancora un calciatore della Salernitana. Salvo clamorosi colpi di scena, il cileno non saluterà la Bersagliera. Resta però ancora una timida fiammella legato al mercato in Turchia che si chiuderà in serata. Il ds Petrachi è alla ricerca di una soluzione, dopo aver ammesso sia al calciatore che all’entourage la volontà di aprire ad un addio, soprattutto per alleggerire il monte ingaggi. Dal sudamericano però è arrivata una chiusura netta alla possibilità del trasferimento, bramoso di giocarsi le sue chance agli ordini di Martusciello che sin dal suo arrivo non ha mai rinunciato al “Pollo”.

Eppure, soprattutto nelle ultime settimane, per Valencia non sono mancate le richieste. I greci dell’Atromitos sembravano ad un passo dal poter riabbracciare il calciatore prima del dietrofront. Ci aveva provato anche il Vojvodina, squadra serba: niente da fare. Ancora poche ore prima del gong ma per Valencia le possibilità di un addio sono ormai ridotte ai minimi termini.