Restyling Arechi e Volpe, primo intoppo: proroga al bando dei lavori Riscontrate alcune discrepanze nella documentazione immediatamente corrette dall'Arus

Un primo ostacolo da superare. La Regione Campania spinge per realizzare il restyling dell’Arechi e Volpe da 103 milioni di euro ma deve fare i conti con un intoppo. Come riportato da “La Città di Salerno”, l’Arus, Agenzia regionale per lo sport, ha ufficializzato lo slittamento dei termini per la presentazione delle offerte dal 30 settembre al prossimo 15 ottobre.

Quindici giorni in più, arrivati dopo le pressioni che si erano fatto giorno dopo giorno sempre più forti da parte degli operatori di mercato. Una scelta dettata anche da alcune discrepanze riscontrate nel capitolato di gara prontamente corretto dall’Arus. Insomma, la somma di due elementi che hanno spinto a rinviare alle ore 12:00 il prossimo 15 ottobre l’apertura dei plichi con le offerte.

A questo si aggiunge anche la decisione del Comune di Salerno di investire 175mila euro dei fondi destinati ai lavori per la Curva Nord per intervenire sulle scuole. Segnale di un progetto, quello del maxi-restyling, pronto a prendere vita nei prossimi mesi.