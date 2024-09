Salernitana Primavera, esordio con pari: Fusco jr riprende il Crotone Doppietta del capitano che permette ai granatini di evitare la sconfitta

Pari di cuore e d'orgoglio. La Salernitana Primavera inizia il suo cammino in campionato con un pareggio. Al Volpe, i granatini di Luca Fusco rimontano il Crotone con il punteggio finale di 2-2. Mattatore del match Gerardo Fusco: l'attaccante campano con una doppietta ha rimesso in sesto il match, dopo il doppio vantaggio ospite firmato Sgrò e Afferri. Poi però le due giocate decisive del capitano della Salernitana Primavera, fondamentali per afferrare il pareggio prima deviando in rete un cross di Cosentino, poi in occasione di un corner. Settimana prossima per la squadra granata sarà trasferta in casa del Cosenza.