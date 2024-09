Salernitana-Pisa, le probabili formazioni: quanti debutti dal 1’ Martusciello si affida ai nuovi: novità in difesa e in mediana

Salernitana-Pisa è il big-match della domenica di serie B. All’Arechi, la Bersagliera vuole cancellare il ko di Mantova e infliggere il primo ko all’ex Pippo Inzaghi, ancora imbattuto sulla panchina nerazzurra. Per la sfida odierna, Martusciello è pronto a varare tante novità di formazione. Si ripartirà dal 4-3-3 ma con tanti volti nuovi. In porta, davanti a Sepe, chance dal 1’ per Stojanovic e Jaroszynski: il primo è favorito su Ghiglione, il secondo su Njoh. Nel cuore della difesa l’esperienza di Ferrari insieme a Bronn, con Velthuis relegato in panchina. In mezzo al campo, Amatucci è il perno, con Maggiore e Hrustic in vantaggio sulla concorrenza per il ruolo di mezzali. Nel tridente Verde è la certezza, con Simy che potrebbe avere la meglio su Torregrossa, con Tongya favorito su Braaf e Dalmonte per completare il reparto offensivo.

Dall’altra parte di campo il Pisa di Inzaghi, ancora imbattuto in campionato e alla ricerca del primo squillo esterno. Super Pippo dovrà fare i conti con la defezione pesantissima di Leris, oltre a quella di Esteves e dell’ex Vignato. Il trequartista, meteora dello scorso semestre granata, è rimasto fuori dalla lista dei convocati. I nerazzurri ripartiranno dal 3-4-2-1 con Moreo e Tramoni alle spalle di Bonfanti.

Salernitana-Pisa: le probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari; Jaroszynski; Hrustic, Amatucci, Maggiore; Verde, Simy, Tongya. Allenatore: Martusciello.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G.Bonfanti; Tourè, Marin, Piccinini, Beruatto; Moreo, Tramoni; N.Bonfanti. Allenatore: F. Inzaghi.