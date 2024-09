LIVE | Salernitana-Pisa, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

Salernitana-Pisa: la diretta testuale del match

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Tello, Amatucci, Hrustic; Verde, Wlodarczyk, Tongya. A disposizione: Corriere, Fiorillo, Ghiglione, Jaroszynski, Ruggeri, Velthuis, Dalmonte, Sfait, Maggiore, Simy Braaf, Torregrossa. Allenatore: Martusciello

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti G.; Touré, Marin, Abildgaard, Beruatto; Moreo, Tramoni; Bonfanti N. A disposizione: Nicolas, Angori, Mlakar, Hojholt, Rus, Loria, Piccinini, Rasmussen, Arena, Calabresi, Lind, Leoncini, Jevsenak. Allenatore: Inzaghi F.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo - assistenti: Prenna e Regattieri. IV uomo: Gavini di Aprilia. VAR: Gualtieri/Avar: Marini

16.25 - Arriva l'annuncio dello speaker: Salernitana-Pisa si giocherà alle 17.30.

16.00 - Si va verso il rinvio alle 17.30: è l'ipotesi che circola nel ventre dell'Arechi in attesa del comunicato ufficiale della Lega di B. Si lavora ad allestire in loco la sala Var nei locali che la ospitarono già nello scorso campionato di serie A. Entrambe le squadre, intanto, avrebbero ribadito la volontà di non giocare senza Var.

15.51. Lo speaker dell'Arechi annuncia che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il guasto e che la partita si giocherà.

15.49. Nessuna novità all'Arechi: le squadre restano negli spogliatoi, si attendono comunicazioni.

15.37. Entra in campo per il riscaldamento Sepe. Rientra negli spogliatoi, invece, il Pisa

15.30. Il Pisa torna in campo per il riscaldamento.

15.22. Persistono i problemi di connessione con il Var. Si proverà a risolvere il problema entro le 15.45, altrimenti la partita inizierà senza Var.

15.12. Lo speaker dello stadio annuncia che la gara potrebbe iniziare alle 15.30.

15.10. Salernitana-Pisa non è ancora iniziata: problemi tecnici al Var, le squadre sono state richiamate negli spogliatoi. Si attendono comunicazioni.

IL PRE-GARA. Diverse novità nell'undici titolare della Salernitana. Martusciello cambia due/quarti in difesa, schierando Ferrari al centro accanto a Bronn e Stojanovic sulla destra con Njoh sulla sinistra. In mediana Amatucci sarà il perno con Hrustic e Verde ai suoi fianchi. Davanti sorpresa Wlodarczyk, preferito a Torregrossa e Simy, con Tongya e Verde a completare il tridente. Inzaghi schiera il suo Pisa con il 3-4-2-1: Moreo e Tramoni saranno i trequartisti alle spalle di Bonfanti.