Clamoroso all'Arechi: problemi al Var, Salernitana-Pisa slitta alle 17.30 Le squadre sono state richiamate negli spogliatoi

AGGIORNAMENTO ORE 16.30. Arriva l'annuncio ufficiale. Salernitana-Pisa prenderà il via alle 17.30.

AGGIORNAMENTO ORE 16. Si va verso il rinvio alle 17.30: è l'ipotesi che circola nel ventre dell'Arechi in attesa del comunicato ufficiale della Lega di B. Si lavora ad allestire in loco la sala Var nei locali che la ospitarono già nello scorso campionato di serie A. Entrambe le squadre, intanto, avrebbero ribadito la volontà di non giocare senza Var.

AGGIORNAMENTO ORE 15.50. Lo speaker annuncia che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il guasto e che la partita si giocherà.

AGGIORNAMENTO ORE 15.49. Nessuna novità all'Arechi: le squadre restano negli spogliatoi, si attendono comunicazioni.

AGGIORNAMENTO ORE 15.37. Entra in campo per il riscaldamento Sepe. Rientra negli spogliatori il Pisa.

AGGIORNAMENTO ORE 15.30. Il Pisa torna in campo per il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 15.20. Persistono i problemi di connessione con il Var. Si proverà a risolvere il problema entro le 15.45, altrimenti la partita inizierà senza Var.

Colpo di scena prima di Salernitana-Pisa. La gara tra i granata ed i toscani non è ancora iniziata per un problema tecnico al Var. Quando tutto sembrava pronto per il fischio d'inizio, le squadre sono state trattenute negli spogliatoio. Anche i componenti delle panchine sono stati richiamati nel ventre dell'Arechi dal direttore di gara. Lo speaker dello stadio ha da poco lanciato l'annuncio, spiegando che la gara inizierà non appena saranno risolti i problemi tecnici. L'inizio della gara è posticipato alle 15.30.