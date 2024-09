Salernitana-Pisa, partita rinviata alle 17.30: i tifosi protestano e vanno via Spalti ora sempre più vuoti

Un ritardo dopo l’altro. Un’ora e trenta di attesa prima del via libera della Lega Serie B. Si gioca alle 17:30 Salernitana-Pisa per i problemi legati al Var e risolti non senza difficoltà. Problematiche però che hanno spinto molti tifosi ad alzare la voci e soprattutto ad abbandonare l’Arechi. I settori si sono praticamente svuotati, con tantissimi sostenitori che hanno chiesto agli steward di poter uscire e poi rientrare, ricevendo però il “no”. Le norme di sicurezza, infatti, non consentono di rientrare nell'impianto dopo essere usciti. Una situazione gestita con grande attenzione dalle forze dell’ordine ma l’Arechi pieno ad inizio partita è solo un ricordo.

Nella tribuna autorità dell'Arechi anche tanti volti noti. Presente Roberto Busso, presidente della Salernitana che ha chiesto grande calore ai tifosi al suo arrivo. Non è mancato all'appuntamento anche Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania che poi è - visti i ritardi - è andato via, così come Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno.