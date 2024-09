Pisa, Inzaghi: "Emozione unica, da domani sarò un tifoso della Salernitana" Il tecnico nerazzurro: "Peccato per come è finita ma questa piazza resta nel mio cuore"

Filippo Inzaghi ha commentato Salernitana-Pisa 2-3: “Fa molto piacere essere la capolista, questa è una vittoria preziosa. La Salernitana si è dimostrata forte, ci ha messo in difficoltà, sapevamo che qua sarà difficile per tutti, ci serviva una super prestazione per vincere all’Arechi. Sono convinto che vedremo la Salernitana in alto. Però dopo tante ore di attesa, dopo una giornata snervante, festeggiare questa vittoria è tanta roba. Nel primo tempo abbiamo sofferto Tongya, poi nella ripresa invece abbiamo gestito bene il loro rientro. Loro sono partiti forti, abbiamo dovuto modificare qualcosa, poi ci siamo difesi bene dopo il 3-1 di Tramoni che ha trovato un gran gol. L’ingresso di Simy ci ha creato apprensione.

Il ritorno all’Arechi? Ringrazio i tifosi, la tribuna mi ha riservato una bella accoglienza, applausi, è stato un rapporto molto intenso, tutti sanno che Salerno è nel mio cuore. Chissà che un domani non ci potremmo rivedere, ci siamo voluti bene e stimati, in futuro potrebbe esserci una nuova occasione. Posto giusto al momento sbagliato? Momento sbagliatissimo, ma al netto di tutto io ci credevo, so la stima che c’è nei miei confronti, poi quello che è successo è dispiaciuto a tutti, ma auguro il meglio alla Salernitana. Sarei felicissimo di vedere lottare fino alla fine Salernitana e Pisa”.