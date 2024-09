Salernitana-Pisa 2-3, Ferrari: "Debutto amaro ma cresceremo" Il difensore: "Il rigore ha influito. Var? Avrei giocato anche senza"

Gian Marco Ferrari ha commentato Salernitana-Pisa 2-3 in mixed zone: “Il rigore ha influito sul risultato ma sono episodi che capitano e dobbiamo lavorare per evitarli. Abbiamo fatto la nostra partita, sapevamo le qualità del Pisa in ripartenza ma abbiamo commessi troppi errori colpendoci con le loro caratteristiche. Dopo lo svantaggio c’è stato disordine e non siamo stati precisi. Sappiamo però che la strada è lunga: stiamo insieme da poco, ora serve sudare e migliorare l’intesa perché abbiamo qualità.

Esordio? Non vedevo l’ora di giocare e il ritardo ha aumentato l’attesa. Ora voglio dare il mio apporto per permettere alla squadra di maturare. Dobbiamo lavorare tanto, conoscere e approfondire le idee del mister. Poi starà a noi metterlo in campo.

Partita senza Var? Avevo talmente tanta voglia di giocare che lo avrei fatto anche senza. Però è una fonte in più che aiuta”.