Salernitana, ricorso respinto per Kallon Niente da fare per l'esterno: ritornerà ad ottobre con il Palermo

La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe, ha respinto il reclamo della Salernitana avverso la squalifica per quattro giornata inflitta al calciatore Yayah Kallon in occasione della gara con la Sampdoria dello scorso 27 agosto. Per l'esterno dunque niente da fare. Kallon dovrà saltare le sfide con Reggiana e Catanzaro e tornerà disponibile solo ad inizio ottobre per affrontare il Palermo. Martusciello però potrebbe schierarlo nella sfida di Coppa Italia con l'Udinese.