Reggiana-Salernitana, Martusciello: "Dobbiamo vincere giocando bene" Il tecnico presenta la sfida di domani: "Non sottovalutiamo i nostri avversari"

Salernitana-Reggiana: la conferenza stampa pre-gara di Giovanni Martusciello

Deve giocare bene come ha fatto contro il Pisa, dobbiamo arrivare alla vittoria attraverso un'idea di gioco. Ci sono momenti in cui bisogna tenere la testa bassa e affrontare le difficoltà. Ma questo è un momento che ci accompagna dal 10 luglio. Ci si augura di andare in una direzione differente attraverso un'idea di gioco.

Contro il Pisa la differenza tra primo e secondo tempo è stato nel cercare sempre la verticalità e poi nella ripresa siamo stati troppo orizzontali. Noi vogliamo avere il dominio del pallone sempre e purtroppo non si riesce per gli avversari. Noi vogliamo avere continuità, avere una direzione precisa, affrontando una squadra diversa rispetto al Pisa.

Valencia? Valencia non è fuori rosa. E’ un calciatore della Salernitana ma il direttore ha fatto di tutto per cedere quei calciatori che erano reduci dalla retrocessione. Io l’ho usato perché mi ha sempre dato grande disponibilità ma ora tocca fare altre scelte.

La differenza tra Simy, Wlodarczyk e Torregrossa? Sono tre punte centrali, si differenziano per caratteristiche fisiche ma sostanzialmente hanno caratteristiche simili e questo rappresenta una difficoltà perché ne gioca soltanto uno o, al massimo due contemporaneamente. Sceglierò in base a come stanno dal punto di vista fisico. In questo momento conosco un po' meno Wlodarczyk che tuttavia ha fisico, profondità e sa dialogare con la squadra. Punto su di lui inizialmente.

Tongya? Già tra primo e secondo tempo volevo sostituirlo. Non volevo andare oltre ma ormai la frittata era fatta. Gli ho cambiato ruolo. Dispiace perché il ragazzo era in un momento importante. Soriano e Adelaide hanno poco minutaggio, sono a disposizione, mi hanno riempito gli occhi per la presenza ma vedremo.

La Reggiana l'ho vista con il Sudtirol e hanno fatto la partita. Hanno un'idea di gioco ben precisa, individualità importanti, hanno Gondo un giocatore che conoscete bene e che cerca la profondità. Abbiamo lo svantaggio di giocare in trasferta ma avremo la fortuna di giocare comunque con tanta gente al seguito.