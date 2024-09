Udinese, ko pesante con la Roma. Runjaic: "Testa alla Salernitana" Il tecnico dei friulani ora si concentra sui granata: "Dobbiamo passare il turno"

Una sconfitta pesante. L’Udinese chiude la sua striscia di risultati utili cadendo 3-0 all’Olimpico sotto i colpi di una Roma rinvigorita dall’arrivo in panchina di Ivan Juric. Nel mirino della critica anche le scelte dell’allenatore Runjaic, con un atteggiamento troppo offensivo punito severamente da una Roma abile nel colpire nei momenti chiave del match.

“Non mi piace perdere, ma dobbiamo essere chiari e rimanere realisti. Abbiamo giocato contro una grande squadra che è stata molto aggressiva, abbiamo concesso un gol facile, dal mio punto di vista abbiamo perso troppi duelli nel primo tempo e non abbiamo tenuto palla. Il secondo gol ha spento la partita – l’analisi del tecnico -. Ora analizzeremo la partita e ci concentreremo sui prossimi passi. Mercoledì è una partita molto importante, giochiamo in casa e vogliamo passare il turno. Poi sarà il turno di un top team come l’Inter. È una serie di partite piuttosto interessante”.

La sfida in Coppa Italia con la Salernitana sarà occasione per ripartire. “Adesso però subito testa alla Coppa Italia e all’Inter sabato – le parole dell’estremo difensore Okoye -. Siamo delusi ma bisogna guardare subito avanti, Salernitana e Inter sono due grandi occasioni, dobbiamo restare concentrati”.