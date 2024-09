Salernitana-Catanzaro, febbre giallorossa: settore ospiti sold-out La Curva Nord si appresta ad accendersi di colori

Poche ore sono bastate per mandare letteralmente in fumo circa 2000 biglietti. Salernitana-Catanzaro si appresta ad essere una delle sfide più calde della prossima giornata di serie B. A surriscaldare gli animi contribuirà anche il tifo giallorosso, pronto a muoversi in massa per partecipare alla sfida di domenica pomeriggio. La prevendita per il settore ospiti iniziata alle ore 10:00 si è conclusa in un paio d’ore, con la Curva Nord sold-out.

Il club calabrese ha subito informato i tifosi sulle alternative disponibili per coloro che non sono riusciti ad acquistare i biglietti in tempo. “Al momento essendo terminati i biglietti settore ospiti si possono acquistare distinti inferiori e superiori che corrispondono ai settori numero 113/114/214/215/216. Tutti saranno convogliati nella parte laterale Nord”, le parole dello Slo Salvatore Ferragina. Ma, al momento, i biglietti per i settori indicati non sono ancora stati messi in vendita.