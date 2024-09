Salernitana, Kallon vuole riprendersi la scena in Coppa Italia L'attaccante avrà una chance dal 1' contro l'Udinese. Possibili esordi per Jaroszynski e Ghiglione

Il test di Coppa Italia contro l'Udinese servirà alla Salernitana soprattutto per mettere benzina nelle gambe e migliorare l'intesa di squadra. Martusciello, infatti, è pronto a dare una chance a quei calciatori che, fin qui, hanno trovato meno spazio, anche al fine di raccogliere indicazioni in vista del campionato. In avanti una maglia da titolare andrà sicuramente a Kallon: l'ex calciatore del Bari, che in campionato deve ancora scontare un turno di squalifica, ha voglia di mettersi in evidenza, anche per farsi perdonare l'ingenuità commessa contro la Sampdoria che gli è costata quattro giornate di stop. Kallon, tra l'altro, proprio in Coppa Italia si presentà al pubblico dell'Arechi con un gol, dando inizio alla rimonta nel 3-3 contro lo Spezia. Ora la manifestazione tricolore potrebbe rappresentare un nuovo banco di prova per il 23enne che ha voglia di dimostrare il suo valore.

Minuti saranno concessi anche a Dalmonte e ad uno tra Simy e Torregrossa, con il primo in vantaggio sull'ex Pisa. In difesa, invece, possibile esordio assoluto per Ghiglione: il terzino arrivato dalla Cremonese, dopo aver smaltito i postumi dell'infortunio al braccio, non è stato ancora impiegato da Martusciello. Il test di Coppa sarà l'occasione giusta per vederlo all'opera e, magari, immaginare un ballottaggio con Stojanovic. Sull'out mancino, invece, possibile esordio in granata per Jaroszynski: il difensore polacco dal suo ritorno a Salerno non è ancora sceso in campo, complice anche una condizione atletica non ancora ottimale.