UFFICIALE – Salernitana, nuovo innesto per Martusciello: ecco Miggiano Rimpolpato lo staff tecnico. Buone notizie da Sfait

Una novità nello staff tecnico di Giovanni Martusciello. Nel notiziario odierno, la Salernitana ha annunciato l’arrivo di Roberto Miggiano, classe 1964. L’ex calciatore avrà il ruolo di collaboratore tecnico. In passato ha guidato le formazioni Primavera di Lecce e Napoli, nonché le prime squadre di Giacomense, Pistoiese, Paganese e Viareggio in Lega Pro. In seguito ha collaborato con Inter, Watford e poi Torino. Per Miggiano, ex difensore, si tratta di un ritorno a Salerno: ha vestito la maglia della Bersagliera in 27 occasioni ufficiali nella stagione 1986/87.

Intanto, Martusciello può fare affidamento sulla rosa al completo. Out solo Tongya e Sfait: il rumeno si è sottoposto stamani ad indagini diagnostiche presso il centro polidiagnostico Check-Up di Salerno che hanno escluso lesioni muscolari. Le sue condizioni saranno rivalutate dallo staff medico nei prossimi giorni.