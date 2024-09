Udinese-Salernitana, le probabili formazioni: rivoluzione granata Alle 18:30 è tempo di Coppa Italia: Martusciello ne cambia nove

L’Inter sullo sfondo e la volontà di regalarsi un pomeriggio da serie A. La Salernitana prova a continuare il suo cammino in Coppa Italia. Alle ore 18:30, la Bersagliera fa visita all’Udinese con l’obiettivo di raggiungere l’Inter negli ottavi di finale della competizione nazionale. Per Giovanni Martusciello la trasferta in Friuli è fondamentale per testare il polso dell’intera rosa e soprattutto misurare i margini di crescita di una squadra che si trascina ancora i rimpianti per l’occasione persa sabato scorso con la Reggiana.

Per il match del Bluenergy Stadium, la Salernitana cambierà ben nove elementi. In porta ci sarà Fiorillo, con il pacchetto arretrato che sarà guidato da Bronn in coppia con Velthuis. Sulle fasce ci saranno Ghiglione e Jaroszynski. In mezzo al campo, Maggiore verrà dirottato in cabina di regia con Tello e Soriano. Nel tridente invece tante novità: Torregrossa scenderà in campo dal 1’, con Dalmonte e Kallon. Tante novità anche nell’Udinese che si affida al tridente composto da Bravo, Ekkelenkamp e Davis, con Thauvin e Lucca destinati alla panchina.

UDINESE-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

UDINESE (3-4-2-1): Sava; Kabasele, Ebosse, Tourè; Rui Modesto, Zarraga, Payero, Zemura; Bravo, Ekkelenkamp; Davis.

SALERNITANA (4-3-3): Fiorillo; Ghiglione, Bronn, Velthuis, Jaroszynski; Tello, Maggiore, Soriano; Kallon, Torregrossa, Dalmonte.