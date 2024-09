LIVE COPPA ITALIA. Udinese-Salernitana, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Udinese-Salernitana

UDINESE (3-5-2): Sava; Abankwah, Bijol, Tourè; Modesto, Lovric, Zarraga, Payero, Zemura; Bravo, Lucca. Allenatore: Runjaic

SALERNITANA (4-3-3): Fiorillo; Ghiglione, Ruggeri, Velthuis, Jaroszynski; Tello, Hrustic, Soriano; Kallon, Simy, Dalmonte. A disposizione: Sepe, Corriere, Bronn, Ferrari, Gentile, Njoh, Stojanovic, Amatucci, Maggiore, Reine Adelaide, Braaf, Torregrossa, Verde, Wlodarczyk. Allenatore: Martusciello

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria - assistenti: Di Giacinto e Barone - IV uomo: Zufferli - Var: Di Martino / Avar: Nasca

IL PRE-GARA. Confermato l'ampio turn-over in casa Salernitana. Martusciello dà spazio ai calciatori che hanno giocato meno, fatta eccezione per Hrustic e Tello. Test per Jaroszynski, Ruggeri e Ghiglione, all'esordio assoluto in granata. Ma anche per Soriano che sarà provato da centrale di centrocampo. In avanti c'è Simy con Dalmonte e Kallon. Cambi anche nell'Udinese che, tuttavia, schiera Lucca nell'undici iniziale.