Udinese-Salernitana 3-1, Zarraga: "Contava vincere e riscattare il ko di Roma" Il centrocampista spagnolo: "Era una chance per i più giovani e siamo felici della prestazione"

Oier Zarraga ha commentato Udinese-Salernitana 3-1: “Volevamo riscattare la sconfitta con la Roma. Portiamo a casa una vittoria importante e ora ci apprestiamo a sfidare l’Inter. Mi sento molto più in fiducia in questo avvio di stagione. Il mister mi parla tanto e mi sta mettendo a mio agio, sento la sua fiducia. Vorrei giocare di più ma devo dimostrarlo anche con le prestazioni. Vengo da un primo anno in cui giocavamo in maniera diversa. Ora costruiamo dal basso e sono pronto per agire da mezzala o da seconda punta. Questa era una chance soprattutto per i giovani e siamo felici della loro prestazione”.