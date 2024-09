Udinese-Salernitana 3-1, Runjaic: "Risposta importante in una gara non facile" Il tecnico bianconero: "Tutti avevano la giusta tensione: siamo stati bravi e coraggiosi"

Kosta Runjaic ha commentato Udinese-Salernitana 3-1: “Dopo la Roma c’era bisogno di una buona risposta da parte del gruppo. Abbiamo superato un avversario difficil, con una prova coraggiosa. Sono contento per come abbiamo giocato in alcuni momenti, abbiamo fatto possesso palla contro un avversario che cercava di fare lo stesso. Considero questa vittoria un passo in avanti nel nostro processo. Oggi erano tutti in campo con la giusta tensione dal primo minuto. Se non sei concentrato, diventa difficile ogni partita.

Rosa? Abbiamo bisogno di tutti e quest'oggi sono soddisfatto, Iker ha giocato molto bene, Bijol ha giocato bene segnando un gol e trascinando la squadra, sono molto soddisfatto. Ci regaliamo l’Inter ma ora pensiamo al campionato.

Pajero? Ha subito un brutto colpo. Ora è in ospedale, spero non sia niente di grave. Peccato perché l’infortunio è arrivato poco prima dell’intervallo.

Sfida con l’Inter? Affrontiamo la squadra più forte del campionato, reduce dalla sconfitta nel derby ma noi proveremo a giocarcela faccia a faccia, provando a sorprenderli”.