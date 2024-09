Salernitana, fine del tormentone Joao Pedro: va in Inghilterra L'italo-brasiliano riparte dalla serie B inglese

Il lungo tormentone legato a Joao Pedro ha segnato l’estate della Salernitana. L’italo-brasiliano, ad un passo dal club granata dopo lo svincolo dal Fenerbache, era stato obiettivo concreto per il ds Gianluca Petrachi, fermato però dalla dirigenza per i costi considerati esosi dell’affare. Un dietrofront che aveva stoppato di fatto la trattativa, con il calciatore corteggiato anche da Palermo, Venezia e Verona. L’Italia però non sarà nel destino dell’ex Cagliari. Per l’ex nazionale azzurro il futuro sarà in Inghilterra. A strappare il sì del calciatore è stato l’Hull City, club che milita nella Championship inglese, che ha annunciato l’accordo: “L'Hull City è lieto di annunciare la firma dell'attaccante João Pedro con un contratto di un anno, con un'opzione per il club per un ulteriore anno".