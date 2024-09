Salernitana-Catanzaro, la prevendita viaggia spedita: il dato Si prova ad avvicinare i 15mila spettatori registrati con il Pisa

Superata quota 12mila spettatori. Salernitana-Catanzaro continua a far registrare numeri importanti. Dopo i 15mila spettatori registrati con il Pisa, ora anche per la sfida di domenica l’Arechi regalerà una cornice importante in termini di pubblico. 7600 i tagliandi staccati che, sommati ai 4563 abbonamenti sottoscritti, permette di scavalcare quota 12mila spettatori. Grande attenzione in materia di ordine pubblico, con i settori dei Distinti Nord destinati ai tifosi del Catanzaro dopo il sold-out del settore ospiti.