Videogame, la Salernitana su Fc25: Maggiore il top, Amatucci è ultimo! Le valutazioni dei granata fanno discutere: sul podio anche Sepe e Stojanovic. Tongya solo penultimo

Sono ore frenetiche per gli amanti dei videogame. Da oggi è possibile acquistare Fc25 e poter giocare ad uno dei videogiochi per console più attesi dell’anno. Gli occhi dei tifosi sono andati subito in casa Salernitana, regolarmente registrata con logo e divise ufficiali. Nelle valutazioni dei calciatori, a guidare la classifica è Maggiore, con un totale di 74 che permette di avere la meglio su Sepe, secondo a 73. Sul gradino più basso del podio c’è Stojanovic a 72. Bronn e Verde si equivalgono a quota 70, stesso valore 69 per Torregrossa, Valencia, Hrustic e Ghiglione, quest’ultimo secondo calciatore più veloce con una quotazione di 80, superato solo da Kallon da 82.

Fanno molto discutere invece i valori attribuiti a Tongya, appena 62 e soprattutto ad Amatucci che chiude la classifica granata con una valutazione complessiva di 60. Numeri che non rendono giustizia alla grande partenza in stagione dello scuola Fiorentina.