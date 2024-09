Salernitana, speranza Arechi! Martusciello sceglie il silenzio Almeno in 13mila domani al Principe degli Stadi. Apertura straordinaria dei botteghini domani

Un Arechi da almeno 13mila spettatori in una domenica che deve essere del riscatto. La Salernitana prova a rialzare la testa dopo le quattro sfide consecutive senza vittoria tra campionato e Coppa Italia e si affida al Principe degli Stadi. Nell’impianto di Via Allende, la squadra granata è uscita sconfitta solo con il Pisa, in un pomeriggio controverso, legato alla querelle Var che ne condizionò in parte anche la marcia d’avvicinamento. Intanto il club ha annunciato l'apertura straordinaria dei botteghini dalle ore 11 alle ore 14 di domani per permettere ai tifosi di poter acquistare il proprio tagliando.

La sfida con il Catanzaro è già importante. Oltre alla posta in palio alta in termini di punti e classifica, il carico di tensione che accompagnerà la Bersagliera al fischio d’inizio è tutt’altro che poca cosa. Anche per questo motivo, Giovanni Martusciello ha preferito rinunciare alla conferenza stampa di presentazione del match. Scelta ripetuta già dopo il primo tour de force a cavallo fra agosto e settembre, con la trasferta di Mantova che seguì sia il successo interno con la Sampdoria che la chiusura del mercato. Segnale però anche della concentrazione massima e della necessità di non sprecare energie psicofisiche che non siano destinate al campo.