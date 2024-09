Salernitana-Catanzaro, Caserta: "Ambiente caldo ma non saremo soli all'Arechi" Il tecnico giallorosso: "Non guardo la classifica, penso al percorso. Salernitana squadra forte"

Fabio Caserta ha presentato Salernitana-Catanzaro in conferenza stampa: “Il calcio è fatto di momenti. Dopo una vittoria vedi le cose in un modo positivo, dopo una sconfitta il giudizio e la lettura cambia. Non dobbiamo commettere l’errore di farci condizionare dagli eventi. C’è un progetto, un percorso da fare, provando a pensare partita dopo partita, limitando gli errori. Partiamo da una squadra con tanti calciatori nuovi, amalgamarli non è mai semplice.

Squadra? Coulibaly sta bene, potrà scendere in campo. Se si guarda la classifica è ovvio che arrivano segnali preoccupanti ma io non la guardo perché conta poco. Bisogna guardare quello che facciamo durante la partita, quello che facciamo durante gli allenamenti, Io guardo il percorso di crescita di questa squadra che dall'inizio, secondo me, sta crescendo tanto dal punto di vista tecnico, tattico, dal punto di vista fisico. Ora dobbiamo concentrarci su quello che è il lavoro della squadra e il cammino che abbiamo intrapreso. 4-4-2 come modulo di partenza? All’inizio, non avendo gli esterni, ci siamo dovuti adattare. Ora, avendo calciatori bravi nell'uno contro uno possiamo lavorare su questo sistema di gioco.

Formazione? Situm non si è allenato per due giorni e valutiamo se inserirlo. Iemmello non ci sarà, toccherà scegliere chi lo sostituirà. Abbiamo la fortuna di avere tanti calciatori bravi.

Salernitana? Troveremo una squadra forte in un ambiente che si preannuncia caldo. Avremo tantissimi tifosi e questo può essere un aiuto importante. Servirà lottare su ogni pallone, la classifica per ora non ha senso vederla, lo faremo più avanti”.