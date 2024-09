Salernitana-Catanzaro 0-0, Njoh: "Siamo delusi, potevamo vincere" Il terzino: "Ci teniamo al rendimento interno, è stato un peccato"

Lilian Njoh ha commentato Salernitana-Catanzaro 0-0: “Siamo delusi da questo pareggio, volevamo vincere davanti al nostro pubblico, ci tenevamo molto. Sono qui dopo la mia militanza in Francia con l’obiettivo di poter migliorare.

Ruolo? Gioco alle spalle di uno fra Braaf e Tongya. Sono calciatori diversi perché Braaf ama allargarsi mentre Tongya cerca di più le sovrapposizioni. Però entrambi hanno dimostrato di essere davvero talentuosi.

Ambientamento? Sto imparando l’italiano attraverso lezioni. Ci sono tanti calciatori stranieri ma non ci sono problemi di comunicazione. Sto provando a migliorare anche sotto questo punto di vista.

Difesa? Lavoro per migliorare in questa strada, cerco di farmi trovare pronto sempre. Non prendiamo gol ma dobbiamo poggiare sulla difesa per raggiungere i nostri obiettivi”.