Salernitana-Catanzaro 0-0, Coulibaly: "Via per volere della società" Il mediano: "Il mister voleva confermarmi ma il direttore voleva la rivoluzione"

Mamadou Coulibaly ha commentato Salernitana-Catanzaro 0-0 e ha confessato il perchè del suo addio alla maglia granata: "Per me è stato emozionante tornare, ho giocato parecchi anni a Salerno. Portiamo a casa un punto importante, la Salernitana è squadra forte, che gioca bene a calcio.

Cessione? Purtroppo devo chiarire, è la terza volta che mi chiedono del perché me ne sono andato. Non ho chiesto niente, mi è stato detto che non facevo parte del progetto, il mister avrebbe voluto tenermi, ma li direttore mi ha detto che avrebbe voluto mandare via tutti quelli dell’anno scorso, anche se io non c’ero e non c’entravo niente. Sono uno che quando non è voluto non può che accettare la sua decisione, il Catanzaro mi voleva e sono andato via".