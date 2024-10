Salernitana, oggi la ripresa: attesa per Reine-Adelaide e Braaf Esami per il francese e per l'olandese. Da valutare anche altri tre calciatori

Archiviare la delusione con il Catanzaro. Il comandamento in casa Salernitana è uno solo. Il pari di domenica scorsa all’Arechi ha lasciato tanti rimpianti nell’ambiente e non poca delusione tra i tifosi. Giovanni Martusciello però vuole parlare alla sua squadra, toccare le corde giuste di uno spogliatoio unito, convinto nelle proprie potenzialità ma ora chiamato a lanciare segnali.

Alle 15:30 tutti in campo nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy per iniziare a pensare alla delicata trasferta di Palermo. Al Barbera però rischiano di non esserci sia Reine-Adelaide che Braaf. I due calciatori hanno sostenuto gli esami strumentali e nel pomeriggio il club farà chiarezza sulle loro condizioni. Il francese si è fermato per un risentimento muscolare al flessore della coscia destra che preoccupa. L’olandese invece incrocia le dita e spera che quell’allungo nel finale di gara, con tanto di conclusione disinnescata da Pigliacelli, nonostante i crampi al polpaccio non abbiano aumentato l’entità dello stop. Occhi anche su Dalmonte, ko per la sfida con il Catanzaro per un affaticamento muscolare. Ancora out invece Tongya mentre resta da valutare Sfait.