Salernitana, tentativo di rescindere con Valencia: la situazione Si cerca una via d'uscita con il cileno

Diego Valencia e la Salernitana, un matrimonio agli sgoccioli. Il cileno, dopo la parentesi iniziale, non è più considerato centrale nel progetto tecnico di Giovanni Martusciello. Dopo la chiusura del mercato, sempre titolare nelle prime quattro giornate di campionato, il Pollo è stato messo in uscita. Vari i tentativi con i mercati esteri: prima il tentativo dei serbi del Vojvodina, poi l’Atromitos in Grecia. Nei giorni scorsi si era aperta la possibilità del Maccabi Haifa in Israele.

Ora la permanenza alla Salernitana ma da separato in casa. Il club granata ha provato anche ad intavolare un discorso per la rescissione del contratto che lo lega alla Bersagliera fino al 2026. Al momento accordo ancora lontano ma potrebbero esserci novità a stretto giro.