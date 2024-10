Salernitana, sorriso Braaf: l’olandese è recuperato per Palermo L'ex Verona regolarmente in gruppo. Martusciello valuta se confermarlo dal primo minuto

Recupero lampo. Jaydeen Braaf ci sarà a Palermo. Il sorriso per la Salernitana arriva dall’allenamento di questo pomeriggio nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy. L’olandese ha superato i problemi al polpaccio che lo avevano fermato nel finale di gara con il Catanzaro facendo temere il peggio. Dopo gli esami strumentali che avevano escluso una lesione muscolare, ora il rientro in gruppo. Martusciello lo valuta per la sfida del Barbera, immaginando di rilanciarlo dal primo minuto. Altrimenti, in casa di scelta cautelativa, guadagna posizioni la candidatura di Hrustic.

Dall’infermeria invece non arrivano buone notizie per Dalmonte: l’ex Vicenza continua a lavorare a parte e proverà a forzare per rientrare nella lista dei convocati per la sfida di domenica. Niente da fare invece per Tongya mentre resterà ai box anche Reine-Adelaide. Al posto del francese è bagarre fra Tello e Soriano. Domani pomeriggio penultima seduta prima della trasferta in Sicilia.