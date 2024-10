Palermo-Salernitana, le probabili formazioni: Martusciello si affida a Simy Al "Barbera" i granata ripartono dal 4-3-3 con Verde e Braaf a completare il tridente

Trasferta insidiosa. La Salernitana fa visita al Palermo con la volontà di cancellare un settembre difficile e centrare un successo altisonante. Al Barbera, in uno stadio da record stagionale per numero di presenze che si registreranno alle ore 15:00, i granata vogliono mettersi alle spalle la delusione per il pari con rimpianti con il Catanzaro e dare una sterzata anche ad un classifica che al momento li vede immischiati nella lotta per non retrocedere.

Martusciello non cambierà modulo né davanti alle difficoltà per una mediana con appena quattro elementi disponibili a causa delle indisponibilità di Maggiore, Reine-Adelaide e Tongya, né per la portata di una delle favorite alla corsa in serie A, rivitalizzata dal successo di Bolzano con il Sudtirol. Il tecnico riparte dal 4-3-3, con Sepe che sarà protetto da Stojanovic, Bronn, Ferrari e Njoh. In mezzo al campo, Amatucci sarà il perno centrale con Hrustic e Tello ai suoi lati. Davanti chance per Simy, con Verde e Braaf che completeranno il reparto offensivo. In panchina Torregrossa e il rientrante Kallon.

Nel Palermo invece, Dionisi si gode l’abbondanza in tutti i reparti e ha l’imbarazzo della scelta per il tridente offensivo: Insigne e Di Mariano saranno gli esterni ai lati di Brunori, in vantaggio su Henry.

PALERMO-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakitè, Baniya, Nikolaou, Lund; Segre, Gomes, Ranocchia; Insigne, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Dionisi.

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Tello, Amatucci, Hrustic; Verde, Simy, Braaf. Allenatore: Martusciello.