Salernitana Primavera, arriva il primo successo: battuto il Monopoli Cantoni e Cosentino stendono i pugliesi. Fusco: "Gara difficile, meritavamo la vittoria"

La Salernitana Primavera rialza la testa. I granatini di Luca Fusco superano 2-0 il Monopoli al Volpe e centrano il primo successo in campionato. Una vittoria preziosa per i campani, fermi sin qui a quota un punto in campionato e alle prese con una striscia di due sconfitte consecutive. Il match si sblocca al 5', con Cantoni che concretizza un penalty guadagnato da Gerardo Fusco. La Salernitana gestisce il match, rischia nel cuore del secondo tempo sul palo colpito da La Sorsa ma poi chiude i conti nel recupero con Cosentino che riceve palla in profondità e, con un tiro sul primo palo, sigla il definitivo 2-0.

“È stata una partita difficile, col carattere i ragazzi sono riusciti a portare i tre punti a casa – le parole di Luca Fusco -. Potevamo sfruttare meglio qualche contropiede, ma alla fine siamo riusciti a chiudere la partita proprio in transizione. Voglio fare i complimenti alla squadra perché oggi ha avuto una voglia di portare a casa il risultato fuori dal comune”.