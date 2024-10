Palermo-Salernitana 0-1, Martusciello: "Vittoria pesantissima" Il tecnico: "Battuta una grande squadra su un campo non ottimale. Amatucci è straordinario"

Giovanni Martusciello ha commentato Palermo-Salernitana 0-1 in sala stampa: “Non so se è nata oggi la mia Salernitana. Io però mi soffermo sull’idea di proporre calcio ma c’è bisogno di tempo per capire. Ci godiamo questa vittoria pesante contro una grande squadra. Inoltre su un campo che ci ha creato difficoltà e che ha costretto anche il Palermo a perdere tempi di giocata. Oggi non è stata, almeno per me, la migliore prestazione in campionato. Oggi il risultato ci fa vedere solo positivo.

Amatucci? E’ un ragazzo straordinario per qualità e personalità. Riconquista tanti palloni, e se funziona bene la squadra, lui emerge alla grande.

Simy dall’inizio? E’ stato straordinario, si mette a disposizione della squadra, l’ho visto bene in settimana e l’ho lanciato dal primo minuto. Prendiamo le prestazioni positive della squadra. Kallon? Voglio dirgli grazie, nel finale la sua sostituzione è stata una scelta tattica”.