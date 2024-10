Ex Salernitana, Menichini torna in panchina: riparte dal Pontedera L'ex allenatore granata tenta l'ennesima impresa in carriera

Leonardo Menichini, ex tecnico della Salernitana protagonista di una promozione in serie B e due salvezze in cadetteria attraverso i playout torna in panchina. Il trainer toscano inizia una nuova avventura nella “sua” Toscana, allenerà il Pontedera, cercando di centrare la salvezza in serie C dopo quelle conquistate con Monterosi Tuscia (due) e Turris, senza passare dai playout.

“L’US Città di Pontedera comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Leonardo Menichini”, la nota del club toscano.Classe 1953, ex calciatore di ruolo difensore con 202 presenze in Serie A e 31 in Serie B (le sue stagioni più significative alla Roma, al Catanzaro e all’Ascoli), Menichini conta una ultratrentennale carriera da allenatore, iniziata come vice di Carlo Mazzone e proseguita da “titolare” della panchina in numerose squadre di Serie B e Serie C (tra le altre Crotone, Salernitana e Reggiana). Nell’ultima annata è subentrato alla guida della Turris, portando la compagine campana al raggiungimento della salvezza nel girone C”.

“Ringrazio tutti, ho una grande responsabilità. Ho avuto anche altre proposte, ma ho scelto Pontedera perché conosco l’ambiente e sono convinto che ne usciremo tutti insieme. L’obiettivo primario è raggiungere quanto prima la salvezza, mettendo sempre in campo la massima concentrazione e senza mai abbassare i ritmi. Credo in questa squadra. Sono qui per portare a casa la salvezza”,