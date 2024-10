Serie B, salta la panchina della Cremonese: esonerato Stroppa Per la sostituzione in pole Corini

Giovanni Stroppa saluta la Cremonese. Il tecnico è stato esonerato dopo una partenza difficile fatta di 11 punti in 8 partite e un momentaneo posto nel gruppone playoff che però non è giudicato sufficiente dalla proprietà grigiorossa. "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Giovanni Stroppa - si legge nella nota stampa -. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona". Nelle ultime ore sono iniziate le prime trattative con il possibile successore: in pole position Eugenio Corini, in vantaggio sulla concorrenza.