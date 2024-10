Salernitana, dal Cile: "Due offerte per Valencia ma lui vuole l’Europa" Per il calciatore sul tavolo anche l'ipotesi rescissione

Diego Valencia e la Salernitana resta una storia d’amore ai titoli di coda. Dopo l’esclusione del Pollo dal progetto tecnico di Giovanni Martusciello, per la punta cilena c’è ora da fare i conti con un addio nell’aria da settimane. Negli ultimi giorni, dal Cile sono rimbalzate forti le voci dell’interessamento di due squadre per il numero 14 granata: sia il Colo Colo che l’Universidad Catolica avrebbero bussato alla porta del calciatore ex nazionale cileno che al momento però non pare interessato ad un ritorno in patria.

Valencia infatti vorrebbe giocarsi ancora le sue chance in Europa e ora attende impaziente il mercato di gennaio per regalarsi una nuova avventura nel vecchio continente. In estate aveva ricevuto offerte dai serbi del Vojvodina, dai greci dell’Atromitos e dagli israeliani del Maccabi senza però accettare. Sperava in una riconciliazione con la Salernitana che però non c’è stata. Anzi, il club ha iniziato i contatti per la rescissione del contratto che però al momento sembra lontana dall’accordo.