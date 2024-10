Salernitana, oggi la ripresa con possibile incontro con i tifosi Martusciello deve rinunciare a quattro nazionali e aspetta segnali dall'infermeria

Due giorni di riposo dopo Palermo. Settantadue ore dopo l’impresa in Sicilia, la Salernitana ritorna in campo. Nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy, la squadra granata metterà in archivio il bel successo del Barbera e si concentrerà sulla prossima sfida con lo Spezia. Ci saranno dieci giorni per arrivare pronti al match dell’Arechi, con la sosta per le nazionali che priverà Martusciello dei Stojanovic, Bronn, Hrustic e Wlodarczyk ma sarà assist per poter recuperare gli elementi stoppati in infermeria: per Maggiore e Dalmonte arrivano sensazioni positive, per Tongya filtra ottimismo. Sicuramente resterà out Reine-Adelaide, con appuntamento a novembre per il centrocampista francese.

Alla ripresa degli allenamenti possibilità anche per i tifosi di poter incontrare i calciatori dopo la sessione pomeridiana per foto e autografi. Un piccolo assaggio dell’entusiasmo riacceso in città sin da inizio stagione e ora con temperature alle stelle dopo la vittoria sul Palermo.