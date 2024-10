Salernitana, Wlodarczyk ritrova la Polonia Under 21: "Finalmente ha continuità" Il ct applaude l'attaccante: "In Italia le cose stanno andando molto meglio per lui"

La Polonia Under 21 prova la rimonta in classifica sui pari età della Germania per strappare il pass per gli Europei di categoria e si affida anche ai gol di Szymon Wlodarczyk. L’attaccante della Salernitana ha ritrovato la maglia della nazionale dopo l’inizio della sua parentesi italiana. Per il giovane bomber arrivato dallo Sturm Graz manca ancora il primo squillo nel campionato di serie B, con l’assist pregevole nel match con il Pisa per il momentaneo pari di Tongya e le occasioni sciupate per la Reggiana.

A tendere la mano al suo bomber ci ha pensato il commissario tecnico della Polonia Under 21 Adam Majewski, impegnato venerdì nella sfida con il Kosovo: “Szymon è uno dei calciatori che già da tempo militava con la nostra selezione e che ha fatto tutta la trafila – si legge nell’intervista rilasciata ai canali polacchi -. A settembre ho preferito non convocarlo perché era alle prese con il trasferimento in Italia. Con lo Sturm Graz praticamente non ha mai giocato. Ora le cose stanno andando molto meglio: con la Salernitana sta avendo minutaggio ed è per questo che ho voluto richiamarlo”.