Salernitana, allarme Bronn: stop per il tunisino in nazionale Il difensore, sempre in campo con i granata, è in viaggio per tornare in Italia

Una brutta notizia rovina lo stop del campionato causa nazionali in casa Salernitana. Dalla Tunisia rimbalza forte l’allarme per le condizioni di Dylan Bronn. Il difensore centrale, sempre titolare senza mai saltare un minuto sin qui con la maglia granata, si è procurato un problema fisico che gli impedirà di scendere in campo con la sua nazionale.

In una nota ufficiale, la federcalcio tunisina non fa chiarezza sull’infortunio ma evidenzia solo l’impossibilità di poter essere a disposizione per la doppia sfida che attende la selezione biancorossa con Comore. Il calciatore sta rientrando in Italia e verrà valutato dallo staff medico della Salernitana. Al momento non filtrano indiscrezioni, con il club che attende fiducioso e spera in niente di grave per non dover rivoluzionare un assetto che per tre sfide di fila non ha subito gol.