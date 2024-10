Sorriso Hrustic: vittoria e cameo finale con la sua Australia Il centrocampista in campo nei minuti finali del 3-1 sulla Cina

La gioia per la vittoria e il cameo nei minuti di recupero. Il ritorno in nazionale per Ajdin Hrustic si concretizza con il successo della sua Australia. Il numero 10 può sorridere per il prezioso successo in rimonta per 3-1 dei canguri sulla Cina.

Non solo, per Hrustic nel recupero è stato tempo di riassaporare anche la soddisfazione di indossare la maglia della sua nazionale quattro mesi dopo l’ultima volta, con tanto di gol con il Bangladesh nello scorso giugno. Vittoria preziosa per l’Australia che riprende la rincorsa per la qualificazione diretta ai prossimi Mondiali.