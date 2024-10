Salernitana, sospiro di sollievo per Bronn. E la squadra incontra gli arbitri Buone notizie dal tunisino. Oggi nuovo incontro calciatori-tifosi al Centro Sportivo Mary Rosy

Arrivano buone notizie dalla Salernitana per Dylan Bronn. Il difensore era stato escluso dalla lista dei convocati a disposizione della nazionale africano per un problema fisico non comunicato dalla federcalcio tunisia. Il club granata però parla di un semplice affaticamento muscolare di lieve entità. Un intoppo che ha spinto però la Tunisia a scegliere la strada della prudenza e ad evitare guai peggiori. Il calciatore ritornerà in Italia nelle prossime ore e sarà sottoposto agli esami di rito.

Nel bel mezzo della doppia seduta, il club granata ha ricevuto l’arbitro Vmo Gianpiero Miele, che ha tenuto il tradizionale incontro formativo itinerante organizzato da Associazione Italiana Arbitri e Lega B per approfondire il regolamento con attenzione ai casi più particolari. Nel pomeriggio nuova seduta di allenamento, con apertura ai tifosi per selfie ricordo e autografi al termine della prima delle due doppie sedute programmate da Martusciello.