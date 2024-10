Salernitana, amarezza Stojanovic: Haaland lo travolge L'esterno in campo 90' nel ko con la Norvegia. Oggi tocca a Wlodarczyk

Un ko pesante. Gli impegni internazionali della Salernitana avevano come protagonista ieri anche Petar Stojanovic. Dopo il successo per l’Australia di Hrustic, ieri la Slovenia ha incassato un pesante ko per mano della Norvegia (3-0). Ad Oslo, i rossoblu sono stati trascinati da uno scatenato Haaland, autore di una doppietta. Novanta minuti per il terzino, impiegato nel ruolo di esterno destro nel 4-4-2, anche con un’ammonizione. Per Stojanovic nuovo appuntamento domenica nella sfida con il Kazakistan.

Oggi si continua: alle ore 19:00 scende in campo Szymon Wlodarczyk con la Polonia Under 21. Sfida in Kosovo con la rincorsa alla qualificazione diretta ai prossimi Europei di categoria. Insieme all’attaccante granata anche l’ex Legowski.