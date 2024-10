Salernitana, oggi la ripresa: Martusciello valuta quattro calciatori Sotto la lente d'ingrandimento le condizioni di Maggiore, Tongya, Bronn e Dalmonte

Ritorna in campo questo pomeriggio la Salernitana. Dopo la domenica di relax concessa da Giovanni Martusciello, la squadra granata calcherà nuovamente i cancelli del Centro Sportivo Mary Rosy nel pomeriggio per la seduta di allenamento in programma alle ore 15:30. In attesa degli impegni di Wlodarczyk e Hrustic nella giornata di domani con le rispettive nazionali, il tecnico granata aspetta di riabbracciare Stojanovic e inizia a ragionare sull’undici anti-Spezia.

Fari anche sull’infermeria. Lo staff medico dovrà rivalutare le condizioni di Maggiore, Tongya, Bronn e Dalmonte, tutti alle prese con i rispettivi problemi muscolari. Nei giorni scorsi, tutti hanno lavorato a parte, disimpegnandosi tra piscina e campo sfruttando la sosta per recuperare senza assilli. Martusciello confida di averli tutti a disposizione. Non ci sarà invece Reine-Adelaide, con il francese costretto a ritornare in campo solo a novembre.