Salernitana, notizie agrodolci dall’infermeria: recuperati Maggiore e Bronn Al termine della seduta, la squadra ha incontrato i tifosi

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio per la Salernitana. Nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy, Giovanni Martusciello ha iniziato a preparare la sfida con lo Spezia, in programma sabato pomeriggio alle ore 15:00 allo stadio Arechi. Due buone notizie per la squadra granata, con i recuperi di Bronn e Maggiore. Il difensore tunisino, fermatosi in nazionale per un affaticamento muscolare, riprenderà posto nel cuore della difesa in coppia con Ferrari. Sfida da ex invece per Maggiore: il mediano ha superato i problemi muscolari che lo avevano fermato nel pre-Palermo.

Ancora a parte invece Tongya e Dalmonte. I due esterni continuano a lavorare a parte, fermati dai rispettivi problemi muscolari. Ancora ko invece Reine-Adelaide: per il francese si punta al recupero nel prossimo novembre. Al termine della seduta, i tifosi hanno incontrato la squadra per autografi e selfie ricordo.