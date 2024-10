Salernitana, scade oggi il bando per il restyling di Arechi e Volpe Dopo il differimento dello scorso agosto, ultime ore per il maxi-restyling da 103 milioni di euro

Ultime ore prima del gong. Sono ore cruciali per il progetto di restyling di Arechi e Volpe. Dopo il differimento disposto dall’Arus nello scorso settembre di quattordici giorni della chiusura per le ricezioni delle offerte, le ditte interessate potranno presentare entro oggi le proprie offerte per il maxi-restyling da 103 milioni di euro. Inizialmente fissato per il 1 ottobre, l’Arus fu costretto a spostare il termine per alcune correzioni nei diversi capitolati.

Grande fermento in città e soprattutto nella Regione Campania per scoprire chi si aggiudicherà i lavori, con apertura delle buste prevista per giovedì. Sul tema si era espresso nei giorni scorsi anche l’ad della Salernitana Maurizio Milan: “Siamo in attesa di una convocazione della Regione Campania riguardo il restyling dell’Arechi. Ribadisco che il dialogo sia con il comune che con la regione è aperto. Nell’incontro che speriamo ci sarà nel prossimo novembre all’interno di un tavolo tecnico evidenzieremo le necessità del club. Come anche detto da De Luca il nostro stadio diventerà una delle eccellenze dal punto di vista sportivo”.