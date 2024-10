Salernitana-Spezia, non c’è ancora la doppia cifra: il dato della prevendita Possibile però un'impennata nelle prossime ore

Non si riscalda la prevendita per Salernitana-Spezia. L’aggiornamento del club granata sul dato dei biglietti staccati per la sfida di sabato pomeriggio parla di 4000 tagliandi staccati, di cui 87 per il settore ospiti. Numeri che al momento permettono di immaginare 8500 spettatori all’Arechi, con l’obiettivo di superare quota 10mila spettatori.

Si immagina però una nuova impennata nelle prossime ore. Soprattutto alla luce dell’incontro questa mattina al Centro Sportivo Mary Rosy fra Danilo Iervolino e gli ultras per provare a rompere il ghiaccio e riavvicinarsi dopo la frattura degli scorsi mesi.