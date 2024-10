Episodi arbitrali, la Salernitana chiede spiegazioni a Rocchi Incontro online con la classe arbitrale voluto dalla Lega B. Con lo Spezia fischia Ghersini

Un incontro per fare chiarezza e soprattutto per fare luce su diversi episodi. Ieri pomeriggio i club di serie B hanno incontrato con i rappresentanti di lega il mondo arbitrale. A presenziare all’incontro online, oltre al presidente Mauro Balata, anche il responsabile della CAN Gianluca Rocchi. Il numero uno ha presentato un’analisi del campionato Serie BKT basata su una serie di dati quali il numero di falli commessi, percentuale di rigori assegnati, casi di calci di rigore e “step on foot”, episodi da cartellino rosso e infrazione di fuorigioco.

Nel corso dell’incontro le società sono intervenute esprimendo pareri e chiedendo chiarimenti su episodi e sul regolamento, con l’AIA-CAN che ha analizzato le dinamiche di casi specifici di gioco portati alla loro attenzione. La Salernitana era rappresentata dal segretario Massimiliano Dibrogni, dal team manager Salvatore Avallone e dal dirigente addetto all’arbitro Antonio Iannone. La delegazione granata ha chiesto informazioni sia sulla gestione e sul protocollo per il mancato funzionamento del Var in occasione della sfida con il Pisa poi posticipata, sia su diversi episodi: fari puntati sul rigore prima concesso e poi cancellato dal Var in occasione di Salernitana-Sampdoria oltre al mancato penalty assegnato in Mantova-Salernitana per la trattenuta su Torregrossa non sanzionata.

Intanto, Salernitana-Spezia sarà diretta da Davide Ghersini. Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Ricci di Firenze e Francesco Luciani di Milano. Il quarto ufficiale sarà il signor Enrico Gemelli di Messina. Al Var il bergamasco Mazzoleni, l’aretino Volpi è l’Avar. Sono ben 15 i precedenti che legano Ghersini alla Salernitana, con un bilancio di cinque vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Due precedenti nella scorsa stagione: prima il 2-2 con il Sassuolo, poi il 6-1 con la Juventus in Coppa Italia.