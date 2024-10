Palermo-Salernitana, emessi tre daspo: c’è anche un tifoso granata La decisione del questore di Palermo Maurizio Calvino

Il questore di Palermo Maurizio Calvino ha emesso tre provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi di Palermo e Salernitana, trovati in possesso di petardi e fumogeni prima e durante l’incontro di calcio Palermo-Salernitana, valevole per l’ottavo turno di campionato di serie B.

Per quanto riguarda il tifoso della Salernitana, le forze dell’ordine lo hanno sorpreso in possesso di un fumogeno. Per lui Daspo di due anni. Stessa motivazione anche per i due tifosi del Palermo. Il primo è stato sorpreso in possesso del petardo, il secondo è stato prontamente consegnato. I daspo sono di tre anni per il tifoso palermitano che nascondeva il petardo e di due anni per il secondo.