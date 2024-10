Restyling Arechi e Volpe: quattro le proposte per aggiudicarsi i lavori Il maxi-progetto da 103 milioni di euro prende pian piano forma

Un poker di proposte per aggiudicarsi il restyling dell’Arechi e del Volpe. Ieri mattina, presso gli uffici dell’Agenzia Regionale per lo sport, si è tenuta l’apertura delle buste. Le offerte di soggetti interessati per aggiudicarsi il bando in merito al progetto da 103 milioni di euro ideato dalla Regione Campania sono quattro. Nella prima verifica di ieri, i dirigenti hanno valutato la documentazione ricevuta dagli operatori economici, soprattutto se completa e non mancante di dettagli richiesti.

Nei prossimi giorni, la commissione esaminerà non solo l’offerta economica e lo sconto rispetto al progetto da 103 milioni di euro ma soprattutto la parte tecnica e la coerenza delle proposte con quanto immaginato dall’Arus. La speranza della Regione Campania è che si possa arrivare alla definizione del maxi-appalto nelle prossime settimane, con via libera ai lavori ad inizio 2025.